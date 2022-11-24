مونديال 2022.. فوز 'عصيب' للبرتغال على غانا

العالم ـ قطر

وبعد شوط سلبي، دخل رونالدو التاريخ بعد أن سجل من ركلة جزاء، وأصبح أول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم.

وردت غانا التي قدمت مباراة قوية، بهدف التعادل عن طريق القائد أندريه أيو، لكن البرتغال استعادت توازنها فورا، وسجلت هدفين بصناعة برونو فيرنانديز، ومن توقيع الشابين جواو فيلكس ورافايل لياو.

وعادت غانا بهدف قبل نهاية اللقاء بدقيقتين، وسجلت الهدف الثاني برأسية عثمان بكاري، لتشعل آخر لحظات اللقاء.

وتصدرت بذلك البرتغال مجموعتها في المونديال، بعد أن شهدت المباراة الأولى تعادل كوريا الجنوبية وأوروغواي.

وستواجه البرتغال الأوروغواي في المباراة القادمة، بينما ستحاول غانا "الانتفاض" أمام كوريا الجنوبية، في الجولة الثانية.