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روسيا تطالب بالكف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الوضع في هذا البلد

روسيا تطالب بالكف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الوضع في هذا البلد
الخميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال سفير روسيا ومندوبها الدائم، إن روسيا تطالب بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الأوضاع في هذا البلد وعلى من يقفون وراء هذا العمل ضد إيران التركيز على حل مشاكلهم في مجال حقوق الإنسان.

العالم - أوروبا

وقالت إدارة الاتصال والمعلومات لمعاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الإنسان ان سفير روسيا ومندوبها الدائم في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان اعلن: إن مثل هذه المبادرات لا علاقة لها بحقوق الإنسان و لها تأثير سلبي على تعزيز حقوق الإنسان وان هدفهم هو وسم الحكومات المستقلة والضغط عليها بحجة حقوق الإنسان.

وشدد سفير روسيا على أن: إيران تقدم معلومات دقيقة حول إجراءاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا المجال. وقد وزع الزملاء الإيرانيون في الأشهر الأخيرة وحدها نحو 20 تقريراً تتعلق بتطورات الشهرين الماضيين.

وأضاف المندوب الدائم لروسيا: إن مؤسسي هذا الاجتماع الخاص يعرفون أنه من خلال اصدار قرار سياسي سيمهدون الأرضية لزعزعة الأوضاع الداخلية في إيران وإن فكرة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق دون موافقة السلطات الإيرانية هي فكرة غير شرعية بطبيعتها ويتمثل دور مجلس حقوق الإنسان وآلياته في مساعدة البلدان وليس إجراء التحقيقات.

وقال: إن روسيا تطالب بالتوقف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية وزعزعة استقرار الأوضاع في هذا البلد وعلى من يقف وراء هذا العمل ضد إيران التركيز على حل مشاكلهم في مجال حقوق الإنسان بالشكل الكافي .

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