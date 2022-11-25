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مسؤول 'إسرائيلي': مؤشرات على انتفاضة فلسطينية ثالثة لم يسبق لها مثيل

مسؤول 'إسرائيلي': مؤشرات على انتفاضة فلسطينية ثالثة لم يسبق لها مثيل
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات الإسرائيلية اللواء احتياط تامير هيمان، أن هناك مؤشرات واضحة على اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.

العالم - فلسطین

وقال هيمان: "المؤشرات تظهر للأعين ولا يمكن التغاضي عنها، إنها تزيد من احتمالات نشوب انتفاضة فلسطينية ثالثة ذات مميزات لم يسبق لها مثيل".

وأشار هيمان إلى أن "الساحة الفلسطينية تزداد اشتعالا أكثر مما يتصوره السواد الأعظم من الجمهور"، مشددا على أنه "يجب التعامل مع العمليات التي وقعت في القدس، وكذلك عملية اختطاف جثة تيران بيرو، على أنها مؤشرات تدل على احتمال انفجار هائل للأوضاع في المدى المتوسط".

ويأتي ذلك، بعد عمليتي تفجير في القدس يوم الأربعاء، أسفرتا عن قتيل إسرائيلي وعشرات الجرحى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "ما شهدناه في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية هو انتفاضة من نوع آخر تختلف عن انتفاضتي الثمانينيات وعام 2000، وتتميز بكثرة العنف ضد الجيش".

ونقلت وسائل الإعلام، عن مقدم في الجيش أن إسرائيل أمام ظاهرة مقلقة، فمنذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2007، حتى اليوم، لم نشهد مثل هذه الأيام، من حيث تفجر الوضع على الأرض.

وكشفت معلقة الشؤون السياسية في قناة "كان" الإسرائيلية غيلي كوهين، أن القيادة الأمنية الإسرائيلية "قلقة جدا" من الوضع القابل للانفجار داخل المدن الفلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصدر مطلع على الاجتماعات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ورئيسة قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف، أن الأميركيين قلقون جدا مما يحدث في الضفة الغربية، ويخشون حدوث تصعيد.

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