القائد العام للجيش الايراني: فكر التعبئة آلية فعالة لاحباط مؤامرات الأعداء

العالم - ايران

وبالتزامن مع ذكرى تأسيس منظمة التعبئة (الباسيج) وأسبوع التعبئة ، أصدر اللواء السيد عبد الرحيم موسوي ، القائد العام للجيش ، بيانا اعتبر فيه التعبئة بانها نتيجة رؤية الإمام الخميني الشاملة والثاقبة في تكوين مؤسسة مقدسة تحبط مؤامرات أعداء الثورة الإسلامية ، وهي دليل واضح على عمق ذلك التخطيط والقرار.

واشار اللواء موسوي في بيانه ان تكوين مؤسسة ذات ثقافة النضال والتضحية والتمسك بالقيم والمثل الإسلامية والدينية للثورة الإسلامية المستمدة من صميم الشعب ؛ في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 1358 ، كان تعبيراً عن البصيرة والعمق للقرار التاريخي للإمام الراحل (رضي الله عنه) حيث أن آية الله العظمى الإمام الخامنئي بدوره ايد دعم هذه المؤسسة المقدسة ومواصلة نشاطها المبارك.

وافاد بان التعبئة هذه المؤسسة الشعبية سجلت منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية حضورها باخلاص وصدق في كل مراحل مسيرة الثورة الاسلامية وأوضاعها ، في ظل توصيات امامي الثورة ، في كل الميادين العلمية والتقنية والدفاع المقدس والبناء والاعمار وباقي المحافل .

وقدم اللواء موسوي بمناسبة حلول أسبوع التعبئة تهانية عبر تخليده ذكرى الشهداء لكل منتسبي هذه المؤسسة الشعبية ، فضلا عن الشعب الايراني الواعي ، والقادة الولائيين والشعبيين لحرس الثورة الإسلامية ومنظمة التعبئة الشعبية متمنيا النجاح المتزايد لأبناء التعبئة المتحمسين في إيران الإسلامية بقيادة القائد االعام للقوات المسلحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (مد ظله العالي) ) .