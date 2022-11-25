حرس الثورة الاسلامية يؤكد الاستمرار في مواجهة الجماعات الانفصالية

العالم - ايران

وأضاف: عقب تحركات الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة لإيران في شمال غرب البلاد وخلق الفوضى وانعدام الأمن في بعض المناطق، قامت القوات البرية للحرس الثوري بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي بالمحافظات الغربية والشمالية الغربية من البلاد، وستواصل بحزم مواجهة عوامل انعدام الأمن في المنطقة بالتعاون مع سكان المنطقة الغيارى.

واكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية أن "بعض الوحدات المدرعة والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية تتجه حاليا إلى المحافظات الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد"، وقال: ان هذا الاجراء الذي تقوم به القوة البرية لحرس الثورة هو تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود ومنع تسلل الجماعات الارهابية التابعة للجماعات الانفصالية المتمركزة في اقليم شمال العراق.