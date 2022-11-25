باقري: التعاون بين إيران والهند يؤدي إلى توطيد السلام والاستقرار في المنطقة

العالم - ايران

والتقى المساعد السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية علي باقري والوفد المرافق وكيل وزير الخارجية الهندي فيناي موهان كواترا امس الخميس في نيودلهي.

وتم البحث حول أهم الموضوعات التي تهم البلدين على الساحات الثنائية والإقليمية والدولية في هذا الاجتماع، وناقش الطرفان سبل تطوير وتوسيع العلاقات السياسية بينهما، بما في ذلك تبادل الوفود رفيعة المستوى وعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والهند والمجلس التجاري للبلدين بهدف تحسين مستوى التبادلات التجارية وكذلك استثمارات الهند في تشابهار.

كما ناقش الطرفان القضايا الإقليمية بما في ذلك الوضع في أفغانستان ومكافحة الإرهاب والمخدرات والممر بين الشمال والجنوب وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف بما في ذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

ودعا باقري في هذا الاجتماع إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والهند لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ومواجهة الأحادية وتدخل الدول من خارج المنطقة في شؤون المنطقة وقال: إن التشاور المستمر بين إيران والهند حول مختلف القضايا والتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام ، خاصة في القضايا الإقليمية، ليس اختيارًا ، بل ضرورة لا يمكن إنكارها لتأمين المصالح الوطنية للبلدين و ستنتزع من الأجانب الفرصة عمليا لفرض الترتيبات الإقليمية القائمة على مصالحها غير المشروعة وسياساتها التوسعية على دول المنطقة من خلال الاستفادة من فجوة التعاون بين دول المنطقة.