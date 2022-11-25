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قرار للسوداني بتشكيل لجنة تدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد حمايات الضباط

قرار للسوداني بتشكيل لجنة تدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد حمايات الضباط
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس مجلس وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لتدقيق أرزاق المقاتلين وأعداد الحمايات للضباط.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد موقع "السومرية نيوز"، أن الأخير "قرر تشكيل لجنة برئاسة وعضوية عددٍ من الضباط المسؤولين في وزارة الدفاع، وذلك لمتابعة أحوال المقاتلين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".

وبحسب القرار الصادر، فإن "اللجنة ستباشر مهامها في تدقيق أرزاق المقاتلين، من خلال القيام بزيارات مفاجئة وفي مختلف الأوقات والتعرف على ظروف عملهم عن كثب".

وأضاف البيان أن "اللجنة المشكلّة ستتولى مراقبة أعداد الحمايات للضباط من رتبة مقدّم فما فوق، ومدى تطابقها مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماع سيادته بقيادة العمليات المشتركة، إلى جانب رصد الظواهر السلبية التي تسيء الى سمعة القوات المسلحة والعناصر المسيئة أثناء الواجب وخارجه، وفي جميع التشكيلات وقيادات العمليات والمقرات بمختلف مسمياتها".

وتابع، ان "اللجنة باشرت أعمالها بدءاً من اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني، وتم تخويلها بالوصول الى جميع المواقع والقطعات العسكرية والأمنية التابعة إلى وزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقيادة الفرقة الخاصة، ويتوجب عليها تقديم تقارير أسبوعية عن نشاطاتها الى القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار الى ان "ارتباط اللجنة يكون بسكرتير القائد العام للقوات المسلحة، من حيث تقديم التقارير ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة".

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