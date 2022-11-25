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النفط النيابية تكشف عن إمكانية تصدير الغاز من مصفى كربلاء

النفط النيابية تكشف عن إمكانية تصدير الغاز من مصفى كربلاء
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب اليوم الجمعة، عن إمكانية تصدير الغاز من مصفى كربلاء، فيما أشارت إلى أن مصفى كربلاء سيوفر نحو 60% من الكميات المستوردة.

العالم - العراق

وقال نائب رئيس اللجنة علي المشكور، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاكتفاء الذاتي من الغاز لن يتحقق إلا بوجود مشاريع كبرى بعد إطلاق جولة تراخيص لإنتاج الكميات المطلوبة بدلاً من استيرادها".

وأضاف المشكور، أن "الكميات التي تستورد من إيران أو من قطر أو حتى من باقي الدول من الممكن تغطيتها بتشغيل بعض المعامل أو المصافي الموجودة بسهولة".

ولفت إلى أن "مصفى كربلاء اشتغل بطاقته الاستيعابية الكاملة، وسيوفر ما يقارب 40-60% من الكميات المستوردة، وإيجاد هكذا حلول سيذهب بالعراق إلى إيجاد الكميات الكافية التي تغنينا عن الاستيراد بل من الممكن تحقيق كميات فائضة نصدرها".

وباشر مصفى كربلاء الإنتاج الشهر الماضي بحضور رسمي وشعبي، وكان مدير مصفى كربلاء محمد فزع، قد أكد في وقت سابق أن عمليات التصفية اليومية ستصل بحدود 140 ألف برميل، وأوضح حجم الإنتاج اليومي المخطط له من البنزين.

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النفط النيابية تكشف عن إمكانية تصدير الغاز من مصفى كربلاء

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