فوز قاتل لايران على 'ويلز' في مونديال قطر

العالم- ايران

وحقق المنتخب الإيراني أول انتصاراته في المونديال، بهدفين في الوقت بدل الضائع، بمرمى ويلز، في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال قطر، لينعش آماله في مونديال قطر 2022.

وعلى استاد أحمد بن علي في منطقة الريان قرب الدوحة، قدم المنتخب الإيراني مباراة قوية، وكان الأفضل على مدار اللقاء.

فوز ايران على ويلز

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل، سجل اللاعب "روزبه جشمي" الهدف القاتل بالدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا للضائع.

فوز ايران على ويلز

وفي الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع، ضاعفت إيران غلتها، وسجلت الهدف الثاني عن طريق رامين رضائيان.

فوز ايران على ويلز

وسجلت البطولة أول حالة طرد في المونديال، وجاءت من نصيب الحارس الويلزي وين هينيسي، الذي خرج من منطقته وتدخل بعنف على مهاجم إيران المنفرد مهدي طارمي.

فوز ايران على ويلز

ويحيي فوز منتخب إيران في ثاني مبارياته بالمونديال، على منتخب ويلز آماله للمنافسة على احدى بطاقتي التأهل بعد الهزيمة التي تلقاها أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى.

فوز ايران على ويلز

وتعد مباراة اليوم هي الثانية بين المنتخبين تاريخيا، بعد المواجهة الودية التي جمعتهما في 18 إبريل 1978، وانتهت بفوز ويلز 1 - 0، وخاض المنتخب الويلزى 7 مواجهات ضد منتخبات أسيوية عبر تاريخه، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين.

فوز ايران على ويلز

طهران بعد فوز المنتخب الايراني