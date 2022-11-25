السيد الحوثي يعزي الرئيس مهدي المشاط في وفاة أخيه

العالم- اليمن

هذا وتلقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي محمد المشاط، برقية عزاء ومواساة من أعضاء المجلس السياسي الأعلى، في استشهاد أخيه مصلح محمد المشاط عن عمر ناهز ٤٣ عاما، بعد معاناة مع المرض جراء الإصابة التي تعرض لها في جبهات مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.

وأشاد أعضاء المجلس السياسي الأعلى في البرقية، التي بعثوها إلى الرئيس المشاط ووالده وإخوانه، بمناقب الشهيد ومواقفه الوطنية في الدفاع عن اليمن ومواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وأشاروا إلى أن الشهيد مصلح كان له حياة حافلة بالجهاد والتضحية في مختلف الجبهات، منوهين بالملاحم البطولية التي سطرها في جبهات العزة والشرف في مواجهة العدوان.

وأكدوا أن اليمن بشكل عام ومحافظة صعدة بشكل خاص خسرا باستشهاده شخصية وطنية وقيادية كان لها رصيدا نضاليا في مواجهة العدوان والدفاع عن أمن الوطن ووحدته وسيادته.

وعبر أعضاء المجلس السياسي الأعلى في اليمن، عن خالص العزاء وصادق المواساة للرئيس المشاط ووالده وإخوانه وكافة آل المشاط والشعب اليمني عامة بهذا الفقد الأليم، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء الأبرار ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما تلقى المشير الركن مهدي محمد المشاط،، رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية عزاء ومواساة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، في استشهاد أخيه مصلح المشاط.

وأشاد مدير مكتب الرئاسة في البرقية، التي بعثها إلى الرئيس المشاط ووالده وإخوانه، بمواقف الشهيد وتضحياته دفاعا عن الوطن واستقلاله.. منوها بما سطره من ملاحم بطولية في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وأكد أن اليمن خسر باستشهاده شخصية قيادية كان لها إسهامات بارزة في مواجهة العدوان ومناصرة المظلومين.

وعبر حامد عن خالص العزاء وصادق المواساة للرئيس المشاط ووالده وإخوانه وكافة آل المشاط بهذا الفقد الأليم.. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وينزله منازل الشهداء الأبرار ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي برقية عزاء ومواساة في استشهاد أخيه مصلح المشاط، بعد معاناة مع المرض جراء إصابة تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة قوى العدوان.

وأشاد وزير الإعلام اليمني، بمناقب الشهيد ومواقفه الوطنية في الدفاع عن اليمن، فضلا عن إسهاماته المشهودة في المجال الاجتماعي وإصلاح ذات البين وخدمة المجتمع منوها بالملاحم البطولية التي سطرها الشهيد في جبهات الشرف والبطولة في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وعبر وزير الإعلام عن خالص العزاء والمواساة للرئيس المشاط ووالده وإخوانه وكافة آل المشاط بهذا الفقد الأليم.. سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

بدوره بعث رئيس اللجنة العسكرية قائد محور همدان اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي برقية عزاء ومؤاساة للمشير الركن مهدي محمد المشاط، عبر خلالها عن تعازيه الحارة للرئيس المشاط وكافة اسرة ال المشاط في استشهاد الفقيد المجاهد، مشيراً الى مناقب الشهيد ومواقفه الوطنية في الدفاع عن اليمن ومواجهة قوى العدوان خلال مشوار حياته.