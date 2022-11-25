وقفات احتجاجية في'صنعاء' تطالب بإنهاء التواجد الأجنبي بالمحافظات المحتلة

العالم- اليمن

وندد المشاركون في الوقفات، بممارسات دول الاستكبار واستمرارها في محاولات نهب وسرقة الثروات اليمنية، معلنين دعمهم الكامل للقوات المسلحة في حماية السيادة اليمنية وتوجيه الضربات التحذيرية لحماية ممتلكات الوطن.

واعتبروا ما يقوم به الطيران المسير من واجب في الدفاع المقدس لمنع السفن الأجنبية من نهب وسرقة الثروة النفطية مطلب كل اليمنيين، مؤكدين دعمهم الكامل لكل الأحرار في محافظة حضرموت والمحافظات المحتلة.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات جميع أبناء محافظة صنعاء، إلى التفاعل مع ذكرى السنوية للشهيد وتقديم الرعاية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى وكذلك التفاعل في كل الأنشطة المصاحبة لهذه الذكرى العظيمة.