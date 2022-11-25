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المؤتمر الفيلي يهنئ إيران بفوز منتخبها على ويلز في مونديال قطر

المؤتمر الفيلي يهنئ إيران بفوز منتخبها على ويلز في مونديال قطر
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

هنأ المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا بفوز منتخبها على وليز ضمن دوري المجموعات في مونديال قطر 2022.

العالم - العراق

وأكد المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين ان فوز المنتخب الايراني اخرس الالسن التي تحدثت بسوء عن الفريق الايراني عندما خسر مباراته الاولى، مشددا على أن اعداء ايران يستخدمون كل الوسائل ضدها حتى نتيجة مباراة رياضية.

وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين في الوقت بدل الضائع، في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال قطر، ليعطي جرعة أمل محفزة لآمالة في مونديال قطر 2022.

وجرت المبارة في ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان قرب الدوحة، حيث قدم المنتخب الإيراني مباراة قوية، واستحق الفوز بجدارة.

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