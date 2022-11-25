السيد عمار الحكيم يبارك لإيران فوز منتخبها على ويلز

العالم - العراق

وجاء في رسالة تهنئة السيد عمار الحكيم عبر تويتر: "نبارك لمنتخب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوزه على نظيره الويلزي في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر الشقيقة حاليا، ونتمنى لباقي الفرق العربية والإسلامية تسجيل نتائج متميزة في هذا المحفل الكروي العالمي الكبير".

هذا وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين في الوقت بدل الضائع، في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال قطر، ليعطي جرعة أمل محفزة لآماله في مونديال قطر 2022.

وجرت المبارة في ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان قرب الدوحة، حيث قدم المنتخب الإيراني مباراة قوية، واستحق فيها الفوز بجدارة.