الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مونديال قطر 2022..

السيد عمار الحكيم يبارك لإيران فوز منتخبها على ويلز

السيد عمار الحكيم يبارك لإيران فوز منتخبها على ويلز
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

هنأ زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفوز منتخبها الكروي على نظيره الويلزي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

العالم - العراق

وجاء في رسالة تهنئة السيد عمار الحكيم عبر تويتر: "نبارك لمنتخب الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوزه على نظيره الويلزي في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر الشقيقة حاليا، ونتمنى لباقي الفرق العربية والإسلامية تسجيل نتائج متميزة في هذا المحفل الكروي العالمي الكبير".

هذا وفاز المنتخب الإيراني على نظيره الويلزي، بهدفين في الوقت بدل الضائع، في المباراة الثانية بالمجموعة الثانية لمونديال قطر، ليعطي جرعة أمل محفزة لآماله في مونديال قطر 2022.

وجرت المبارة في ملعب أحمد بن علي في منطقة الريان قرب الدوحة، حيث قدم المنتخب الإيراني مباراة قوية، واستحق فيها الفوز بجدارة.

روابط ذات صلة

قاليباف: فوز المنتخب الوطني أثبت بأن وحدة شعبنا أبدية

السوداني يهنئ إيران بمناسبة فوز منتخبها على ويلز

الرئيس الايراني يثمن فوز المنتخب الوطني على ويلز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-11-2022

عملية اغتيال في بغداد بسلاح مجهولين

انطلاق حملة تغريدات 'أمريكا تقتل المرأة اليمنية' مساء اليوم الجمعة

بانوراما: أهداف الحضور العسكري الايراني على حدود كردستان العراق، وفشل اداء الحكومة السعودية لتفادي السيول

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 310 قتلى

مونديال قطر 2022.. السيد عمار الحكيم يبارك لإيران فوز منتخبها على ويلز