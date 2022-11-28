جدل حول إنشاء سدّ يهدد بابتلاع الأراضي والقرى في العراق

العالم - خاص بالعالم

لكن بعض المجتمع المدني يعارض مشروع السد مشيرا إلى آثار سلبية له تطال حوالى ثلاثين قرية تضم أكثر من مئة الف نسمة بالإضافة إلى تهديده للتنوع البيولوجي وعدد من المواقع الأثرية في المنطقة.



قرية المسحك تقع على ضفاف دجلة وتمتاز بطبيعتها الخلابة ويعتمد مزارعوها على أرضها الخصبة الغنية بالمياه.

لكن هذا سيتغير عند إكمال بناء السد، فمياه بحيرته التي ستتسع لثلاثة مليارات متر مكعب من المياه ستغمر المنطقة التي يعيش فيها الجبوري.

ويعاني العراق الذي يضم ثمانية سدود كبيرة من انخفاض في منسوب الأنهار ويشكو من السدود المبنية في تركيا المجاورة التي تعيق تدفق المياه إلى أرض الرافدين.

وأطلق مشروع بناء سد مكحول في العام الفين وواحد لكنه توقف بسبب الغزو الأميركي والتدهور الأمني في البلاد.

واستؤنف العمل في مشروع السد العام الماضي عبر عمليات حفر وتحليل للتربة وبناء جسر يربط بين ضفتي نهر دجلة.



وتحاول السلطات العراقية معالجة نقص المياه في ظل موجة جفاف حادة يواجهها العراق منذ ثلاث سنوات وتداعيات التغير مناخي.

وشهد العراق هذا العام أسوأ سنة جفاف منذ نحو اثنتين وتسعين عاما حسب وزارة الموارد المائية.

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