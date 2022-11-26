خفايا إعادة محمد بن سلمان هيكلة العائلات النافذة في السعودية

العالم - خاص بالعالم

موقع إينتليجنس آنلاين الاستخباري الفرنسي، كشف وفي تقرير له، خفايا إعادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هيكلة العائلات النافذة في المملكة لتعزيز سلطاته وتفرده الكامل بالحكم.

ففيما يشبه الانقلاب على علاقات عائلة آل سعود طويلة الأمد مع العائلات العريقة في الساحل الغربي والحجاز، يوسع ولي العهد نفوذ عائلات المنطقة الوسطى ونجد والساحل الشرقي، من خلال دعمهم بالصفقات والمناصب والتمويل.



ولفت الموقع إلى إثنين من العائلات القوية الصاعدة في السعودية بدعم من بن سلمان، هما المهيدب من الدمام، وأبو نيان من الرياض.

حيث حول محمد بن سلمان شركة أكوا باور وهي مشروع مشترك بين المهيدب وأبو نيان.. إلى ذراع تحول الطاقة الخاص به، بتمويله المشروع من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي أعلن مؤخرا عن زيادة حصته بالشركة من ثلاثةوثلاثين بالمئة إلى خمسين بالمئة.



كما كلف ولي العهد عائلة العجلان بإنشاء صناعة دفاعية ذات سيادة على الأراضي السعودية على وجه السرعة.. ونتج عن هذا التكليف إنشاء سكوبا للصناعات، وبذلك تتحول العائلة من تجارة المياه والسيارات إلى أحد أعمدة استراتيجية الدفاع في المملكة.



ولفت الموقع إلى أن هذه العائلات من نجد والساحل الشرقي المدعومة من بن سلمان، تحظي بصعود سياسي أيضا إلى جانب التجارة والصفقات.



فبالإضافة إلى وجود مقاعد في مجالس إدارة المحركات الرئيسية للاقتصاد السعودي، تم تكليف آل الفوزان وهي عائلة من مدينة الخبر الساحلية، بالعديد من المسؤوليات السياسية.

فمها الفوزان على سبيل المثال، أصبحت المستشار العام للصندوق الوطني للتنمية، وهو كيان أطلقه ويديره محمد بن سلمان، ويشرف على عشرة صناديق تركز على تنويع الاقتصاد السعودي كجزء من رؤيته.



كما حصلت عائلة الراجحي الموالية لولي العهد، على مسؤوليات سياسية بعد بناء إمبراطورية اقتصادية، ومالية إلى حد كبير.

حيث يشغل أحمد بن سليمان الراجحي، منصب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام2018.

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