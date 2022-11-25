ايران وروسيا نحو الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال الاتصالات

العالم- ايران

واشار خوانساري الى زيارة وفد ايراني الى روسيا في الصيف الماضي قائلا ان الشركات الايرانية وقعت اثناء تلك الزيارة اتفاقيات مع الشركات الروسية وقد تم التباحث مع نائب رئيس دائرة التطوير الرقمي والاتصالات الروسية الكسندر شويتوف، العوائق التي تعتري تسريع تنفيذ تلك الاتفاقيات، وتقرر بأن يتابع الجانب الروسي ازالة تلك العوائق.

واضاف خوانساري ان هناك امكانية للتعاون بين الشركات الايرانية والروسية في مجال تطوير التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعلومات ، وانتاج المعدات والدراسات العملانية وتطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: ان عددا من مدراء الشركات الروسية في قطاع ICT يرافقون شويتوف في هذه الزيارة وانهم سيتعرفون على الشركات التكنولوجية الايرانية الكبرى.