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بقيمة 400 مليون دولار.. بايدن يخصص حزمة مساعدات جديدة لكييف

بقيمة 400 مليون دولار.. بايدن يخصص حزمة مساعدات جديدة لكييف
الجمعة ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعليمات لوزارة الخارجية، تتضمّن تخصيص مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بمبلغ يصل إلى 400 مليون دولار. 

العالم - الأميركيتان

وبحسب البيان، "منح بايدن وزارة الخارجية الأميركية السلطة لتخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار من المنتوجات والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع الأميركية، والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا".

وستشمل الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفقاً للبنتاغون، ذخيرة لأنظمة NASAMS المضادة للطائرات وHIMARS MLRS.

وستشمل الحزمة الجديدة 150 مدفعاً رشاشاً ثقيلاً مع مناظير حرارية خاصة، وذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض - جو وأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة، و200 طلقة مدفعية من عيار 155 ملم دقيقة التوجيه، و10000 قذيفة هاون من عيار 120 ملم، وأكثر من 20 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة.

وستشمل أيضاً عدداً غير معروف من الصواريخ العالية السرعة المضادة للإشعاع و150 عربة همفي، وأكثر من 100 مركبة تكتيكية خفيفة، وقطع غيار لمدافع هاوتزر من عيار 105 ملم موجودة في أوكرانيا.

وتستمر الولايات المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وزادت قيمتها بصورة كبيرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وتلقّت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، حتى بلغت قيمة إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لكييف أكثر من 18.7 مليار دولار منذ تسلم إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، بحسب بيانات "البنتاغون".

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