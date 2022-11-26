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الجولة الثانية من مونديال قطر، تبدأ بوداع المضيف

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

بدأت الجولة الثانية من منافسات مونديال قطر بأحداث رائعة جعلت الملايين من الناس يجلسون ليوم آخر عند شاشات التلفزيون لمشاهدة مباريات منتخابتهم المفضلة.

العالم - فار

واختتم اليوم السادس من المونديال باقامة أربع مباريات واجهت خلالها فرق المجموعتين الأولى والثانية بعضهما البعض ما جعل ملامح هاتين المجموعتين أكثر وضوحاً إلى حد ما فيما يخص المنتخبات المتأهلة للمرحلة التالية.

وشهد اليوم السادس، وداعاً مبكراً للبلد المضيف قطر وبصيص أمل لإيران.

وقدم المنتخب الإيراني عرضاً رائعاً في مباراته الثانية لكأس العالم قطر وحصل أخيراً على ما يستحقه. فخلال مباراة درامية، فازت إيران على ويلز بهدفين نظيفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لتصل المباراة المقبلة ضد أمريكا إلى ذروة حساسيتها.

في المباراة الثانية ومواجهة المنتخب القطري لمنتخب السنغال، رغم حضور الجماهير القطرية المتحمسة لتشجيع منتخبها الوطني، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز حاجز البطل الأفريقي، وبهذا لم يتبق أمامه فرصة للصعود إلى المرحلة المقبلة.

أما المباراة الأخرى التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة الأولى، فهي وعلى عكس التوقعات، شهدت عدم استطاعة منتخب هولندا التغلب على منتخب الإكوادور لتأكيد صعودها، ما يؤجل حسم هذا الموضوع حتى المباراة الثالثة.

والمباراة الرابعة والأخيرة أقيمت بين منتخب إنجلترا ومنتخب الولايات المتحدة ضمن مباريات المجموعة الثانية والتي انتهت بتعادل سلبي.

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