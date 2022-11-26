السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وصول أول طائرة روسية مدنية إلى سورية بعد انقطاع دام 12 عاماً

وصول أول طائرة روسية مدنية إلى سورية بعد انقطاع دام 12 عاماً
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

بعد انقطاع لـ 12 عاماً وصلت الأمس أول طائرة ركاب مدنية روسية إلى مطار اللاذقية الدولي، وذلك بمساعي ودعم الممثلية التجارية الروسية وبالتعاون مع وزارة النقل السورية.

العالم-سوریا

وأوضح مدير المطار المهندس زياد طويل أن شركة الطيران الروسية المدنية “كوزموس” أطلقت رحلة جوية لها من مطار ماخوتشكالا عاصمة جمهورية داغستان الروسية إلى سورية، وستكون هذه الرحلة بشكل دوري أسبوعياً.

وأشار المهندس طويل إلى أهمية تلك الرحلة التي تدل على الاستقرار وعودة العمل في حركة النقل الجوية، وعلى جاهزية مطار اللاذقية واستعداده لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية، لافتاً إلى أن هذه الرحلة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية.

من جهته الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في سورية الدكتور جورج أساتريان أوضح أن الرحلة الأولى لشركة طيران روسية إلى سورية بعد توقف لسنوات تعود لشركة كوزموس للطيران.

ولفت أساتريان إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق رحلات أخرى من مدن روسية إلى دمشق وحلب واللاذقية ما يعزز الروابط بين الشعبين والبلدين.

روابط ذات صلة

مقتل 5 جنود سوريين بهجوم إرهابي في محافظة اللاذقية

موسكو ودمشق تبحثان التطورات في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وصول أول طائرة روسية مدنية إلى سورية بعد انقطاع دام 12 عاماً

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقفة احتجاجية في كيان الإحتلال ضد مخطط لتهجير فلسطينيين من يافا

الجولة الثانية من مونديال قطر، تبدأ بوداع المضيف

بعد إستخدامها مجلس حقوق الإنسان ضد إيران هل نصدق دموع ألمانيا أم ضحايا أسلحتها الكيميائية؟! 

تخوفات في تونس من عودة القبلية وترشح الفاسدين في البرلمان الجديد