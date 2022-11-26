العراق..الحشد يتدخل لانقاذ الاهالي في 5 مناطق محررة بسبب السيول

العالم-العراق

وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي ،ان" موجة السيول ضربت مناطق واسعة من الجزء الشمالي والشمالي الشرقي في ديالى خلال الساعات الماضية وخاصة ضمن حوض حمرين لافتا الى الجهد الهندسي للحشد الشعبي تدخل بشكل مباشر في انقاذ الاهالي في 5 مناطق بعد الاستجابة لنداءات استغاثة".

واضاف،ان" الحشد الشعبي شكل مفارز الية على الطرق البرية ضمن حدود مسؤولياته الامنية من اجل تقديم العون والمساعدة للاسر التي تعطلت مركباتها بسبب السيول مع متابعة دقيقة لسلامة الطرق من اجل تنبيه الاهالي والمسافرين بشكل مستمر لاي امر طارى".

وتنتشر مفارز الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وهي تقوم بواجبات امنية مهمة في تعزيز الاستقرار".