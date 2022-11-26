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"حماس" تشيد بانسحاب ریاضیة لبنانية رفضا لمواجهة لاعبة إسرائيلية

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه عن تقديره لانسحاب الطفلة اللبنانية ‫بيسان شيري صاحبة المرتبة الأولى عالمياً في كرة الطاولة دون 11عامًا من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة إسرائيلية.

العالم - فلسطين

وقال طه في بيان ، السبت، "إن هذا الانسحاب ‏سجّل موقفًا وطنيًا وعربيًا مشرفًا يعبر عن أصالة الشعب اللبناني، ويدلل على رفض ثقافة التطبيع تحت أي مسمى لدى الأجيال العربية والإسلامية".

وأمس الجمعة انسحبت الطفلة اللبنانية بيسان شيري، من بطولة البرتغال الدولية رفضًا لمواجهة لاعبة "إسرائيلية".

وقررت شيري صاحبة المرتبة الأولى عالميًا في كرة الطاولة دون (11 عامًا) الانسحاب من البطولة بعدما أوقعتها القرعة في مواجهة لاعبة من دولة الاحتلال.

وتستمر حملة رفض التطبيع العربية بشكلٍ عام، لا سيما من الرياضيين، حيث شهدت الفترة الماضية انسحاب اللاعبة اللبنانية سالي حمادة من الجولة الخامسة في بطولة العالم للشطرنج بالإضافة إلى اللاعب شربل أبو ظاهر من بطولة العالم للناشئين للملاكمة؛ لرفضهما مواجهة لاعبين "إسرائيليين".

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