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مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار على مدرستين في البرازيل

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار على مدرستين في البرازيل
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 آخرون، يوم أمس، جراء إطلاق مسلحين النار على مدرستين في البرازيل.

العالم - الأميركيتان

وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن السلطات البرازيلية، بأن مسلحا فتح النار على مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو، جنوب شرق البلاد.

وقال عمدة بلدة أراكروز لويس كارلوس كوتينيو، إن مجموعة من "المجرمين" هاجموا مدرستين، بينما تسبب مسلح واحد في سقوط كافة الضحايا.

وأضاف أن "المجرمين هاجموا المدرسة الأولى في وقت مبكر يوم الجمعة، حيث فتح المسلح النار على العديد من المعلمين، ما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة تسعة أشخاص"، حسبما نقلت شبكة "سي بي إن" المحلية.

وأشار إلى أن المجموعة انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة أخرى، حيث قتل المسلح ذاته فتاة مراهقة وأصاب اثنين آخرين.

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