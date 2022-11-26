وزيرة ومنتخب يجاهرون بشذوذهم.. ألمانيا كما ظهرت في قطر

العالم – كشكول

اللافت ان وزيرة الداخلية الالمانية، التي تعتبر من الساهرين على تطبيق القانون بحذافيره في بلادها، نراها تحتال وبشكل مخجل ومخز على القانون وهي في قطر، فعندما دخلت الملعب أخفت الشارة تحت جاكيت أحمر وعند جلوسها في المقصورة خلعت الجاكيت واظهرت الشارة، دون ادنى احترام لا لقوانين الدولة المضيفة، ولا لقانون الفيفا.

نفس السلوك الاستعلائي قام به منتخبها عندما وضع اعضاؤه ايديهم على افواههم "احتجاجا" على منعهم من ارتداء شارة الشاذين جنسيا، بينما المعروف ان هذا الاحتجاج لم يكن في محله، فمنع الشارة هو قرار اتخذه الفيفا، الذي اعلن أن اللاعبين سيحصلون على بطاقة صفراء إن فعلوا ذلك.

اللافت ايضا ان الوزيرة الالمانية، افتخرت بإحتيالها وضربها للقوانين عرض الحائط، وذلك عندما قامت بنشر صورتها بنفسها على حسابها على "تويتر"، وأرفقتها بهاشتاغ #حب واحد.

المانيا تدعي احترامها للقانون، ويبدو ان القانون كما يفهمه الالمان، هو القانون الذي يفرضونه هم على الاخرين، وليس القانون بشكل عام، انطلاقا من فكرة "المركزية الغربية" وعقدة الاستعلاء، وإلا كيف يمنع الغرب على الاخرين استخدام اي صور او شعارت او شارات او حتى حركات ترمز الى اشياء، في الملاعب الرياضية، على اعتبارها قضايا سياسية، لا تمت للرياضة بصلة، لذلك نرى الغرب عاقب وحرم العديد من الرياضيين، الذي يرفضون مقابلة ممثلي الكيان الاسرائيلي، لعدم اعتراف اغلب العرب والمسلمين والاحرار في العالم بشرعية هذا الكيان، بينما نرى الغرب ادخل القضية الاوكرانية في جميع الملاعب الرياضية، منتهكا وبوقاحة، هذا القانون، الذي داست عليه المانيا، عندما روجت وزيرة داخليتها ومنتخبها للشذوذ الجنسي، في اكبر تجمع رياضي في العالم، مونديال 2022 في قطر، في اسلوب ينم عن عنجهية فاضحة، كشفت عن حقيقة المانيا، التي خسر منتخبها المدافع عن الشاذين، امام منتخب اليابان.