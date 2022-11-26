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في ثاني جولات المونديال.. تونس تخسر أمام أستراليا+فيديو

السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

خسر المنتخب التونسي أمام المنتخب الأسترالي 0-1، اليوم السبت على ملعب "الجنوب" وذلك في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مونديال قطر 2022.

العالم-تونس

وأحرز ميتشيل دوك، هدف "الكنغر الأسترالي" أمام تونس، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الهدف أصبح دوك أول لاعب من الدرجة الثانية يسجل في مونديال قطر، إذ يلعب المهاجم الأسترالي مع فريق فاجيانو أوكاياما بدوري القسم الثاني الياباني.

وبتلك النتيجة، حصل المنتخب الأسترالي على أول 3 نقاط له في المجموعة، فيما توقف رصيد تونس عند نقطة واحدة من التعادل مع الدنمارك في الجولة الأولى.

وظفر المنتخب التونسي بنقطة ثمينة من أنياب منتخب الدنمارك، بينما تعرضت أستراليا لخسارة قاسية أمام فرنسا بطلة العالم بنتيجة 4-1، في انطلاقة ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2022.

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