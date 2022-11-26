غالبية الألمان لا يؤيدون عودة ميركل إلى منصب المستشارية

العالم - أوروبا

وبيّن الاستطلاع الإلكتروني الذي أجراه معهد "سيفي"، لمصلحة مجموعة "فونكه" الإعلامية، أنّ 71% من الأشخاص المُستطلعة آراؤهم لا يرغبون في عودة السياسية المحافظة، التي تنحّت بعد انتخابات العام الماضي بعد 16 عاماً قضتها مستشارةً لألمانيا، إلى منصبها.

وأظهر الاستطلاع أنّ 23% أعربوا عن رغبتهم في عودة ميركل لقيادة أكبر اقتصاد في أوروبا.

ومع ذلك، قال نحو 43% من المشاركين في الاستطلاع إنّهم يعتقدون أنّ ميركل قامت بعملٍ أفضل من المستشار الحالي أولاف شولتس، السياسي الاشتراكي الديمقراطي، فيما قال 41% إنّ شولتس أفضل من ميركل.

واستطلع معهد "سيفى" آراء 5003 مواطنين يوم الخميس في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقبل أيام، أكدَّ المستشار الألماني أولاف شولتس أنّه لا يزال يتلقى بانتظام المشورة من ميركل التي شغلت المنصب من عام 2005 إلى 2021.

ولطالما عبَّر شولتس عن تأييده سياسات ميركل، إذ دافع عن سياسة "العيش السلمي" التي انتهجتها حيال روسيا، وأيد قرارها معارضة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2008.

وانتخب البرلمان الألماني شولتس مستشاراً لألمانيا بإجمالي 707 أصوات، ليكون رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر.