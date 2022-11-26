عملية القدس المحتلة.. مقتل مستوطن ثانٍ متأثرا بجراحه

العالم - الاحتلال

وبحسب وسائل الاعلام العبرية، فأن مستشفى شعاري تسيديك، أعلنت عن مقتل مستوطن ثانٍ كان أصيب بجروح بالغة جراء عملية التفجير التي وقعت على مدخل مدينة القدس المحتلة قبل يومين متأثرا بجراحه.

بدروها، كشفت القناة 12 العبرية عن صورة واسم المستوطن القتيل الثاني من تفجيرات القدس المحتلة.

وقالت القناة العبرية تحت بند سمح بالنشر، أن المستوطن هو"تيدسا تشوما 50 عامًا من أصول إثيوبية".

ويوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر 2022، وقع انفجارين في محطتين للحافلات بالقدس المحتلة بفارق ربع ساعة تقريبًا، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 22 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة، وفق الحصيلة النهائية التي أعلنت عنها آنَذاك المصادر الطبية لكيان الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، فشلت في التعرف على منفذي عمليتي التفجير في القدس المحتلة بعد مرور 4 أيام على تنفيذيهما، رغم عمليات التحقيق والبحث التي تشارك فيها كافة الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، والتي ترافقها رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى تحسباً لعمليات جديدة.

وفيما يلي صورة للمستوطن القتيل الثاني في تفجيرات القدس، وفقاًَ للقناة 12 العبرية: