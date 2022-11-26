العالم-البحرين

ويواصل الاعتصام السلمي لأفراد من عائلة مشيمع بعد أن استنفذوا جميع سبل المطالبة والتحرك لمختلف الجهات الحكومية والدولية من دون الوصول لإنقاذه من خطر الموت البطيء.

وفي 24 نوفمبر، أجبرت سيارات مدنية 4 أفراد من عائلة مشيمع على الذهاب إلى مركز الحورة بعد أن كانت الشرطة قد فرضت طوقاً على اعتصامهم السلمي، وأخلي سبيلهم بعد ساعات بعد توقيعهم على تعهد بالحضور عند الاستدعاء، كذلك أطلق سراح نجل الأستاذ حسن مشيمع وابن أخته اللذين اعتقلا في 22 نوفمبر وتعرضا للضرب والشتم، بعد دفع كفالة مالية.

ومجدداً في 24 نوفمبر ، اعتقل نجل الأستاذ حسن مشيمع وحفيده من أمام مركز كانو الصحي.