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الغامدي يكتب عن الإعلان الترويجي للسياحة في مهبط الوحي!

الغامدي يكتب عن الإعلان الترويجي للسياحة في مهبط الوحي!
السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

انتقد الداعية السعودي "سعيد بن ناصر الغامدي" الاعلان الترويجي للسياحة بخلع العباءات، ثم رميها على الأرض تقليدا لـ(حركة هدى شعراوي) في بلد الحرمين الشرفين.

العالم-السعودية

وكتب الداعية السعودي عبر تويتر: "إعلان ترويجي للسياحة في مهبط الوحي ودولة نبينا محمدﷺ بداية الإعلان بخلع العباءات، ثم رميها على الأرض تقليدا لـ(حركة هدى شعراوي) ثم بعد إلقاء العباءات يظهرن العارضات الراقصات مرتديات ملابس براقة ثم في نهاية الترويج كتبوا: "هذا ما يشعر به السعوديون" بل هذا ما يريده زنادقة الديوان!"

وأثار مقطع فيديو راقص -عبارة عن إعلان ترويجي للسياحة في السعودية، يُظهر عدداً من الفتيات قيل إنهن سعوديات، وهن يخلعن العباءات ويرقصن- غضبَ واستياءَ الكثير من السعوديين على مواقع التواصل.

ويظهر في الفيديو عدداً من الفتيات وهن يرتدين العباءات التقليدية في السعودية، ثم فجأة يقمن برميها على الأرض.

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