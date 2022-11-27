الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مادورو: الاتفاق مع المعارضة خطوة لرفاهية البلاد وهناك المزيد

مادورو: الاتفاق مع المعارضة خطوة لرفاهية البلاد وهناك المزيد
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاتفاق الموقع بين السلطات والمعارضة، بالخطوة المهمة من أجل رفاهية البلاد، مؤكدا مواصلة اتخاذ خطوات مفيدة من أجل رفاهية البلاد.

العالم-الامريكيتان

ورحب الرئيس الفنزويلي، في تغريدة له على "تويتر"، بالحوار السلمي بين الحكومة الشرعية في فنزويلا، والبرنامج الموحّد لجزء من المعارضة. مبينا أن الجهود "ستكون موجّهة دائما إلى الحوار مع المجتمع الفنزويلي بأسره، وسنواصل اتخاذ خطوات مهمّة من أجل رفاهية بلدنا".

هذا ونصّت الوثيقة، التي وقّعتها الأطراف الفنزويلية، يوم السبت، في العاصمة المكسيكية، على عودة سيطرة الحكومة الفنزويلية على جزء من أصولها الأجنبية المجمّدة، والتي من المفترض أن تستخدم للتمويل الإنساني. وتبلغ حوالي 2.7 مليار دولار".

كما يعتزم الطرفان في السلطة والمعارضة تقديم طلب إلى الأمم المتحدة للحصول على دعم لإنشاء "صندوق اتئماني" واحد.

روابط ذات صلة

فنزويلا.. اتفاق جديد بين الحكومة والمعارضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مادورو: الاتفاق مع المعارضة خطوة لرفاهية البلاد وهناك المزيد

القوات التركية تستهدف ريفي الحسكة والرقة شمالي سوريا

فنزويلا.. اتفاق جديد بين الحكومة والمعارضة

كيم: هدف كوريا الشمالية هو امتلاك أقوى قوة إستراتيجية في العالم

مقتل ستة جنود أتراك في العملية العسكرية شمالي العراق

حصيلة العدوان على اليمن خلال 2800 يوما