في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أين حقوق 'معتقلات الرأي'؟

العالم- السعودية

ويحتجز نظام ابن سلمان نحو 60 امرأة بعد أن كان يصل عددهن لأكثر من 100 امرأة، جميعها بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.

وبحسب التسريبات التي رصدتها منظمة سند خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد واجهن العديد من معتقلات الرأي التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب الاعتقال القاسية.

ومن بين أبرز معتقلات الرأي، أسماء السبيعي ود. لينا الشريف وياسمين الغفيلي وعايدة الغامدي ورينا عبدالعزيز وهيلة القيصر ومي الطلق ولجين داغستاني وغيرهن كثير.

وفي هذه المناسبة الدولية التي يحتفل بها العالم سنويا، توجه سند مطالباتها للعالم بأسره للوقوف بجانب معتقلات الرأي الذين يواجهن أشد أنواع العنف داخل المعتقلات، والضغط على نظام ابن سلمان لمنحهن الحرية وإنهاء الظلم بحقهن.