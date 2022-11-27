قسم التعليم في العراق يعاني من نقص كوادر التدريس

العالم - العراق

ويتفق عدد من المسؤولين والخبراء التربويين مع أولياء أمور الطلبة على أن النقص الحاصل في كوادر التدريس كبير، وخصوصاً في بعض المواد العلمية الأساسية، وأن ذلك قائم في جميع المراحل الدراسية.

ويقول عضو لجنة التربية في البرلمان العراقي، النائب جواد الغزالي، إن "عدد المدارس العراقية يبلغ أكثر من 26 ألف مدرسة، ومعظمها تعاني من نقص كبير في كوادر التدريس، رغم وجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعات"، مطالباً وزارة التربية بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ورفع أسماء الخريجين بغرض تعيينهم لسد الشواغر الحاصلة في الكوادر التدريسية.

وأضاف الغزالي، في تصريح صحافي، أن "كثيراً من مدارس العراق تعتمد النظام المزدوج والثلاثي للدوامات بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة، والنقص القائم في أعداد البنايات التعليمية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "تضمين مخصصات لدرجات وظيفية جديدة في وزارة التربية بموازنة 2023، خصوصاً في المحافظات التي تعرف شواغر كبيرة، فعدد الشواغر في محافظة النجف وحدها يبلغ أكثر من 4000 كادر تدريسي".

ويقول مسؤول رفيع في وزارة التربية العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة أنشأت أعداداً كبيرة من المدارس الجديدة، وقامت بشطر مئات المدارس القائمة لفك الاختناق الحاصل، لكن ذلك ولّد مشكلة جديدة متمثلة في نقص كوادر التدريس. كان ينبغي قبل زيادة أعداد المدارس توظيف كوادر تدريس جديدة في مختلف الاختصاصات، لكن ذلك لم يجرِ".

وأوضح أن "العراق بحاجة إلى أكثر من 5000 معلم بشكل عاجل لسد جزء من النقص الحاصل في الكوادر، لكن أزمة نقص المعلمين لا يمكن تجاوزها عبر تعيين معلمين جدد فحسب، بل هناك حاجة إلى توزيع المعلمين بشكل مُمنهج في المدارس، وفي مختلف أنحاء البلاد".

وسجل العراق خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأمية، ووفقاً لتصنيف منظمة اليونسكو، فإن البلاد كانت تتبوأ مراتب عالمية في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، وفي التصنيف الأخير للمنظمة، حل العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية، بما يتجاوز 47 في المائة.

ويقول مدير مدرسة الحياة في العاصمة بغداد، محمد الخالدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "النقص الكبير في كوادر التدريس أربك الأوساط التربوية، وانعكس على واقع التعليم. أغلب المدارس تعاني من نقص في معلمي مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الصحية واللغة الإنكليزية، وحتى معلمي اللغة العربية".

ويضيف أن "نقص الكوادر التدريسية أحدث فجوة كبيرة بين إدارات المدارس وأولياء أمور الطلبة، وكذلك بين المعلمين والتلاميذ، لا سيما أن أغلب أولياء الأمور يحمّلون إدارات المدارس مسؤولية نقص الكوادر، ويطالبونها بإتمام المناهج الدراسية في موعدها المحدد".

وأشار الخالدي إلى أن "واقع التعليم في العراق حرج جداً، فاكتظاظ الصفوف بالتلاميذ، وقلة أعداد المدارس، ونقص كوادر التدريس، إضافة إلى عدم تحديث المناهج، كلها أسباب أدت إلى تدهور كبير، وخلق مشاكل متعددة لإدارات المدارس، ما انعكس على الطلاب الذين باتوا يعتمدون على القنوات التعليمية عبر اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي".