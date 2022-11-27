شاهد.. توقف حركة القطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

العالم - خاص بالعالم

وأعلنت القناة الـ12 العبرية عن تعليق عمل القطارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب عطل فني في المخدم الرئيس للقطارات.

أما القناة الـ13 أفادت أيضا، نقلا عن شركة السكك الحديدية في الكيان، بأن مهندسي سكك الحديد مرتبكون ويبحثون مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من كشف العطل وإصلاحه في أسرع وقت ممكن.

كما نقلت القناة نفسها عن الشركة طلبها من المستوطنين الاستعانة بوسائل النقل الأخرى حتى يتم إصلاح العطل.

بدورها ذكرت صحيفة معاريف في تقرير لها أن هذا الخلل غير عادي تماما وأن الخادم المركزي الذي يوجه القطارات خرج عن الخدمة تماما، مما تسبب في عدم سماح سلطات الاحتلال بحركة القطارات حتى إشعار آخر، بينما هناك احتمال لتمديد تعليق حركة القطارات أيضا.

وكانت صحيفة 'يديعوت أحرانوت' نشرت خبرا عن تعطل القطارات في جميع أنحاء مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال محاولة عدد كبير من المستوطنين الوصول إلى المحطات، وأضافت أن سبب ذلك لا يزال غير واضح ولم يتبين متى سيسمح للقطارات بالحركة.

كما أفادت بأن الخادم المعطل مسؤول عن الحفاظ على أمن حركة القطارات، ويعتبر غرفة التحكم في جميع تحركات القطارات.

وتتحدث وسائل الإعلام العبرية دون الإشارة الى احتمال وقوع هجوم سيبراني، عن فوضى وخلل كبير في حركة القطارات في جميع أنحاء الكيان، فيما تحدثت مصادر عن اختراق ايراني لتلك الشبكة.