باكستان.. عمران خان يعلن خطوة جديدة نحو اجراء انتخابات مبكرة

العالم - مراسلون

ومنعت الحكومة الباكستانية الحركة من الوصول إليها عبر إغلاق كافة المعابر المؤدية إليها بالحاويات الضخمة، ولتكتفي بالإعتصام في مدينة راولبندي المتاخمة للعاصمة.

وقال أحد المشاركين في المسيرة لمراسل العالم: "هددونا بان هناك تفجير ارهابي سيستهدفنا ولم نمتنع عن المشاركة، لأن مطلبنا عادل واسقاط هذه الحكومة المستوردة هو الحلّ الوحيد لأن ننهض ببلدنا".

وقال مشارك آخر: "حكومة شهباز شريف المستوردة والمفروضة علينا من الخارج تقف امام رغبة الشعب، واقفال العاصمة امام مسيرتنا اكبر دليل على ذلك".

عمران خان وخلال خطاب ألقاه في الإعتصام أمام مئات الآلاف من أنصاره القادمين من مختلف مناطق البلاد، حدد مسار مواجهة الحكومة المقبل، من خلال عرض أجندة عمل المعارضة المستقبلية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: "النظام الحالي نظام فاسد، ولا يمكن أن نكون جزء منه، لذا أعلن حلّ برلمان وحكومة إقليم البنجاب وخيبر بختون خوا وبلوشستان التي نرأسها، وسننسحب من مقاعدنا في اقليم السند، وسنجبر الحكومة على الإستقالة من خلال الدستور وحقنا القانوني".

على ضوء سياسة الفراغ في الأقاليم التي أعلنها عمران خان، ستواجه الحكومة تحديا كبيرا هو الأصعب في تاريخها، لأن ذلك يعني ضرورة التوجه للإنتخابات المبكرة بطبيعة الحال، لإعادة تشكيل البرلمانات الإقليمية، الأمر الذي قد يفرض على حكومة شهباز شريف في إسلام آباد التوجه للمحادثات مع المعارضة من جديد.