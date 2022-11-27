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المشيمع.. ضحية البطش التعسفي للنظام الخليفي

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

انه الرمز المعتقل الاستاذ حسن مشيمع (73 عاما) القيادي البحريني البارز المحروم من العلاج ويعاني من حالة مرضية حرجة داخل معتقله.

العالم - غرافيك

حرمان المعتقل حسن مشيمع من العلاج يظهر عنجهية نظام البحرين ونبذه لحقوق الانسان.

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