القوات التركية تواصل قصف الشمال السوري

العالم - سوريا

وقالت مصادر ميدانية سورية إن الجيش التركي كثف بشكل ملحوظ قصفه البري على مناطق في ريف حلب الشمالي واستهدف بحوال 800 قذيفة أكثر من 25 قرية وموقعاً خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، منها تل رفعت ودير جميل ومطار منغ وقرى زيوان وسموقة وبيلونية وشيخ عيسى وعين دقنة وأم حوش ونيربية تلي جيجان وعناب، إضافة إلى شوارغة والمالكية.

كما طال القصف التركي أكثر من عشر مواقع في مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا والقرى المحيطة بها وبعض قرى منبج شمال شرق حلب، كما تجدد القصف على قرية الدردارة وتل الطويل في تل تمر شمال غرب الحسكة، وقرية السويدية في ناحية عين عيسى شمال الرقة.

وقالت وسائل إعلام كردية إن القصف التركي خلال ال24 ساعة الماضية ألحق أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين وبالأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات بين صفوفهم .