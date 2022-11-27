مجلس الشورى الإسلامي يصادق على انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي

العالم - ايران

وفي جلسة مفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي عقدت اليوم الأحد، تم وضع مراجعة المادة الواحدة من مشروع قانون انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون على جدول الأعمال وتمت المصادقة عليه بمشاركة 205 من النواب الحاضرين في الجلسة.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس، ابوالفضل عمويي: تأسست منظمة شنغهاي للتعاون التي تركز على 5 دول هي الصين وروسيا وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان في شنغهاي الصينية عام 2001 بهدف مكافحة الإرهاب، وانضمت ايران إلى هذه المنظمة كمراقب بعد بضع سنوات، وأخيراً أصبحت عضوا في الدورة الثانية والعشرين لهذه المنظمة.

واضاف: منذ تلك الفترة تم التوقيع على 49 وثيقة تنفيذية في هذه المنظمة والتي كانت على ايران قبولها كشرط للعضوية.

واشار النائب عمويي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصدرت بيانات توضيحية بخصوص بعض هذه الوثائق التي يشوبها الغموض في مفهوم الإرهاب، وبناء على التوضيحات فإن ايران تكافح الإرهاب والانظمة العنصرية.

وأوضح ان منظمة شنغهاي للتعاون لديها رسالة دولية مهمة وهي إحدى أهم المنظمات الإقليمية لعضوية روسيا والصين فيها نظرا لحجم التبادلات الاقتصادية بينهما وكثرة سكانهما.

واعتبر عمويي عضوية إيران في هذه المرحلة الزمنية تشير إلى تعددية الأطراف في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.