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السوداني يزور طهران الثلاثاء المقبل

السوداني يزور طهران الثلاثاء المقبل
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن مستشار الامن القومي العراقي، قاسم الاعرجي، اليوم الاحد، عن زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران يوم الثلاثاء المقبل.

العالم - العراق

وقال الاعرجي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيزور ايران يوم الثلاثاء المقبل، لبحث عدة ملفات منها القصف على اقليم كردستان".

واشار الى انه تم بحث الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بأمن وسيادة العراق خلال زيارة رئيس منطقة كردستان العراقية نيجيرفان بارزاني اليوم الى بغداد".

وتابع: "تشرفنا اليوم بزيارة رئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني، وهي زيارة كبيرة وعزيزة"، موضحاً أنه "تم التفاهم على الكثير من القضايا المهمة التي تتعلق بوحدة العراق وأمنه وكذلك الحفاظ على سيادة العراق".

واوضح الاعرجي: "هنالك تفاهم بين بغداد وأربيل، وستكون هنالك لجنة عليا للتفاهم مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع تركيا لايجاد الحلول المناسبة، وبالتأكيد لا نقبل بأي انتهاك للسيادة العراقية، وستكون هنالك زيارة قريبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى طهران يوم الثلاثاء المقبل، وسنبحث هذا الموضوع بشكل جدي ومفصل".

وبين: أنه "بالتأكيد تباحثنا في كل القضايا العالقة بين بغداد واربيل، وهنالك ارادة سياسية لايجاد حل لكل هذه المشاكل".

في هذا الصدد، قال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي إن “السوداني استقبل اليوم السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق”.

ونقل السفير الإيراني دعوة الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة طهران، مشيرًا إلى أن السوداني وآل صادق بحثا مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.

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