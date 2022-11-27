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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من مدن الضفة الغربية
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الإحتلال

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل وبيت لحم في جنوب الضفة، وآخر من القدس، واثنين من رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، ولم تسجل اعتقالات في شمال الضفة اليوم.

وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، فقد اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - في بيان صحفي - إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وشرعت جماعات "الهيكل المزعوم" بحشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في عيد "الأنوار/الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة ثمانية أيام.

وردا على دعوات منظمات الهيكل المزعوم، أطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وتزداد حدة هذه الاقتحامات في الأعياد والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال، ضمن محاولاتها لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.

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