العدوان يعمل على تقسيم وتمزيق اليمن

خاص بالعالم

وفي إطار الهيمنة على المناطق الاستراتيجية تعتزم الامارات وميليشيات طارق صالح التابعة لأبوظبي، فصل منطقة باب المندب الاستراتيجية عن محافظة تعز وتشكيل محافظة جديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل الانقسامات والاختلافات الكبيرة بين أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي الذي عينته الامارات والسعودية قبل أشهر، حيث غادر الاعضاء منذ اشهر مدينة عدن واصبحوا يقيمون في فنادق الامارات والسعودية.

فما هي أبعاد المخططات حول تقسيم اليمن؟

وماذا يعني سيطرة المليشيات التابعة للامارات على منطقة باب المندب وفصلها عن تعز؟

وكيف يمكن مقاومة خطط التقسيم والتمزيق الذي تعمل عليه دول العدوان؟

هذه الاسئلة وغيرها يطرحها برنامج المشهد اليمني على ضيفي الحلقة:

نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي

الاعلامي اليمني محمد الزبيدي

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