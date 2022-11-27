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قصف تركي يستهدف جبال زورمغار بريف جرابلس شرق حلب

قصف تركي يستهدف جبال زورمغار بريف جرابلس شرق حلب
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا بأن الجيش التركي يواصل استهدافه مناطق مختلفة في جبال زورمغار بريف جرابلس شرق حلب شمالى سوريا.

العالم - سوريا

وأضاف مراسلنا أن القوات التركي تستهدف بالمدفعية الثقيلة قرى "جارقلي وقره موغ وزور مغار" شرق عين العرب بريف حلب.

هذا وتستهدف القوات التركية اليوم بقذائف المدفعية قرى أم حرملة وداداعبدال وبوبي الواقعة في الريف الشمالي لناحية ابو راسين.

وأكد مراسل قناة العالم على مقتل القيادي في الفيلق الأول الموالية لتركيا "عباس أبو خديجه" وأصابة عدد من مرافقه في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم على طريق عفرين راجو بريف حلب.

وتواصل القوات التركية قصف قرى بريف بلدة زركان (أبو راسين) شمالي الحسكة، الأحد، لليوم الثامن على التوالي.

وقالت مصادر اعلامية كردية إن القوات التركية استهدفت بوابل من قذائف المدفعية، قرى “بوبي ودادا عبدال وأم حرملة” بريف بلدة زركان.

ولم ترد معلومات حول الأضرار التي خلفها القصف، بحسب المصدر.

ومنذ العشرين من الشهر الجاري، تصعد القوات التركية قصفها لقرى شمالس الحسكة، ومناطق متفرقة من شمال شرقي سوريا.

ومن أقصى شمالِها الشرقي لأقصى شمالها الغربي، مظاهرات غاضبة في عموم مدن وبلدات مناطق شمال وشرق سوريا، تنديداً بالمجاز التي ارتكبها الاحتلال التركي، من خلال استهدافه للمدنيين بشكلٍ مباشر.

وفي مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، شارك المئات من سكان المدينة في تظاهرة حاشدة للتنديد بالقصف التركي لشمال وشرق سورية.

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