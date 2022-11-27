امريكا تعيش حالة ارباك في الملف النووي الايراني، ما السبب؟

خاص بالعالم

وقال عتريسي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "قلم رصاص": ان هؤلاء من جهة، يريدون هذا الاتفاق لانه يسمح لهم بمراقبة وضبط تطور البرنامج النووي الايراني ويطمئنوا بانه برنامج سلمي مئة في المئة، لكن في المقابل هم لا يرغبون بمثل هذا الاتفاق لانه يجعل ايران دولة لها نفوذ معترف به ولها الحق في التخصيب السلمي ويمنع بالتالي اي عمليات او تدخل او محاولات لزعزعة استقرار ايران، ولهذا هناك تردد في القرار الامريكي وحتى في تحليل الكتّاب.

هذا وكانت انشال فوهرا وهي باحثة امريكية قد كتبت مقالاً في مجلة الفورين البوليسي تحت عنوان "لن يكون عالم ما بعد الاتفاق النووي الايراني جميلاً"، حيث يصف الخبراء حال خطة العمل الشاملة المتشكرة بانها في غيبوبة في احسن الاحوال، وربما ماتت بالفعل. واذا كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قد ماتت بالفعل، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ قد تنغمس المنطقة في سباق تسلح، مع تكثيف ألعاب التجسس الخطرة بين ايران و"اسرائيل". قد تكون هناك حتى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

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