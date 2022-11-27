منتخب العسكر الإيراني للتايكواندو يتوّج ببطولة سيزم الدولية

العالم - إيران

واقيم حفل اختتام بطولة السيزم الدولية، لنسختها السادسة والعشرين امس، باستضافة حرس الثورة الإسلامية نيابة عن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحضر هذه المراسم "العقيد خوزي كاروس غارسيا" احد اعضاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، ورئيس اتحاد التايكواندو لمنظمة سيزم الرائد السريلانكي "نالیندا راثنایاکا"، وممثل الاتحاد الدولي للتايكواندو، الى جانب عدد من القادة العسكريين مسؤولي قطاع رياضة القوات المسلحة الايرانية.

وفي تصريحه بالمناسبة، اشاد "العقيد غارسيا" بكرم الضيافة الذي لقيه في ايران، قائلا : ان المنتخب الايراني تألق خلال حضوره في الدورة الـ26 لبطولة السيزم الدولية، الامر الذي يدل على مدى الجاهزية الكبيرة التي تتحلى بها القوات المسلحة الايرانية.

يذكر ان منتخب القوات المسلحة الايرانية احرز 18 ميدالية ذهبية و8 فضيات و5 برونزيات، ليحل بالمركز الاول في بطولة السيزم الـ 26، من بين منتخبات تمثل 10 دول مختلفة.