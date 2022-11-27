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شاهد مراسل صهيوني ينكر هويته خوفًا من ردة فعل الجماهير العربية

الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "سعوديون مع الأقصى" على تويتر فيديو لمراسل صهيوني وهو يتبرأ من هويته "الإسرائيلية" خوفا من ردة فعل المشجعين العرب في مونديال قطر.

العالم ـ قطر

وتحول مونديال قطر إلى ساحة مواجهة حقيقية بين الشعوب العربية من جهة وكيان الاحتلال، والمطبعين في العالم العربي من جهة اخرى.

وأكدت الشعوب العربية للأنظمة المطبعة، ولتلك التي تخطط للانضمام لقطار التطبيع، وطبعا لكيان الاحتلال ولراعية الإرهاب العالمي، الولايات المتحدة، أنها في واد والأنظمة في واد آخر، وأنها، أي الشعوب العربية كانت وما زالت وستبقى متمسكة بقضية العرب الأولى، قضية فلسطين، ورافضة حتى الاعتراف بوجود ما يسمى "اسرائيل" وليس فقط رافضة جملة وتفصيلا لاتفاقيات التطبيع مع الدولة التي أقيمت على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني.

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