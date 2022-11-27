القبض على 25 مهاجراً سورياً داخل شاحنة “مواد كيماوية” في رومانيا

العالم - سوريا

وضبطت عناصر شرطة الحدود الرومانية أمس السبت شاحنة تحتوي على مواد كيميائية كانت تقل 26 مهاجراً من سوريا وتركيا، وتم ضبطها وهي تحاول دخول منطقة “شنغن”، بحسب بيان الشرطة.

وكانت الشاحنة تحمل عبوات من حمض الهيدروكلوريك على الطريق بين تركيا وألمانيا، وفقاً للبيان، وخلال عمليات التفتيش عند نقطة العبور الحدودية، اكتشفت الشرطة أن ختم الشاحنة مكسور، وعثرت على المهاجرين مختبئين داخل المقطورة.

وأظهرت التحقيقات الأولية للشرطة الرومانية، أن الشاحنة كان يقودها مواطن تركي، في حين كان داخل المقطورة التي تحتوي على المواد الكيميائية 25 طالب لجوء سوري، ومهاجر تركي واحد.

وكانت أعلنت الشرطة الرومانية في العاشر من تشرين الثاني الجاري عن ضبط 46 طالب لجوء، أغلبهم من السوريين، كانوا داخل شاحنتين متجهتين نحو المجر، حيث عثر عليهم خلال عملية تفتيش روتينية، عند النقطة الحدودية بين الدولتين، وفق ما نقلت وسائل إعلامية.