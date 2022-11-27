شاهد.. مناورات عسكرية اسرائيلية.. هل هي اعلان حرب؟

العالم - فلسطين

في خطوة تطرح التساؤلات عن توقيتها واهدافها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء مناورات عسكرية شاملة في الضفة الغربية المحتلة، تنتهي الخميس المقبل.

متحدث باسم جيش الاحتلال، ذكر أنّ المناورات تشمل جميع الفرق العسكرية العاملة في الضفة. وأشار إلى أنه سيتم التدرب على الكثير من السيناريوهات العسكرية الخاصة بفرص التصعيد المحتملة.

مناورات تأتي بعيد تعيين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو المتطرف إيتامار بن غفير وزيراً للامن ومنحه صلاحيات موسعةً غير مسبوقة حيث توعّد الأخير جنين والضفة الغربية وغزة ولبنان، كما توعّد المتطرف بن غفير بتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى لصالح الاحتلال على حد زعمه، وهو ما اعتبرته جهات فلسطينية بأنّه اعلان حرب.

وتزامناً مع تلك الاستعدادات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، بهدف التنسيق بين القوات البرية والجوية والاستعداد لسيناريوهات عملياتية متعددة الساحات.

وبعودة المتطرفين الى سدة الحكم في الكيان الاسرائيلي يبدو أنّ الاوضاع ربما تتجه الى مزيد من التصعيد على مختلف الجبهات. داخلياً حيث ترعب المقاومة الفلسطينية في عملياتها الجريئة والنوعية جنود الاحتلال الاسرائيلي، في وقت تستمر فيه قوات الاحتلال باعتداءاتها على جنين ونابلس وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، وتستمر في عمليات التهويد وبناء المستوطنات مستفيدة من اتفاقات العار التي ابرمتها مع دول عربية.

وعلى الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان، تمضي قوات الاحتلال منذ فترة بعمليات تجريف للاراضي وبناء جدار طويل خوفاً من اية مواجهات مستقبلية مع حزب الله الذي هدّد سابقاً على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله أنّه وفي اية اعتداءات مقبلة قد يدخل حزب الله الى شمال الاراضي المحتلة. وتجدر الاشارة هنا الى أنّ نتنياهو كان قد اكد أنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين لا تعنيه وقد يخرج منها. ومن هنا ترتسم سيناريوهات عمّا يمكن أن يؤول اليه الوضع شمالا وفي الداخل الفلسطيني مع اية نوايا عدوانية اسرائيلية مفترضة.