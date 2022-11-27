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الحشد الشعبي يفرض اجراءات امنية غير مسبوقة على الشريط الحدودي مع سوريا

الحشد الشعبي يفرض اجراءات امنية غير مسبوقة على الشريط الحدودي مع سوريا
الأحد ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر امني عراقي رفيع المستوى في قيادة الحشد الشعبي العراقي بمحافظة الانبار، اليوم الاحد، بفرض اجراءات امنية غير مسبوقة  على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.  

العالم - العراق

وقال المصدر، إن "قوات الحشد الشعبي فرضت اجراءات امنية غير مسبوقة على المناطق الصحراوية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، على خلفية رصد تحركات لعناصر التنظيم الارهابي في مناطق صحراء حديثة باتجاه حدود محافظة الموصل وصولا الى الشريط الحدودي مع سوريا لإحباط المخططات الرامية لزعزعة امن واستقرار المناطق المحررة".

واضاف المصدر ان" قوات من الحشد الشعبي انتشرت وبشكل مكثف على المناطق الصحراوية المؤدية الى الشريط الحدودي مع سوريا لمنع حالات التسلل ووصول الامدادات الى بقايا التنظيم الارهابي في مناطق صحراء الانبار الغربية".

وأشار الى ان "قوات الحشد الشعبي سيرت دوريات ثابتة ومتحركة للحيلولة لمنع وقوع اي خرق امني ".

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