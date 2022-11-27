واشنطن تتوسل الى "مسقط" للوساطة من أجل إطلاق رهائنها في سوريا

العالم - الأميركيتان

وجاء في تقرير لموقع "إنتلجنس أونلاين"،حيث قال: إن جلسة الحوار الاستراتيجي الأخيرة بين أمريكا وسلطنة عمان في واشنطن، والتي عقدت في 8 نوفمبر الجاري، تناولت تلك المسألة الحساسة المتعلقة بالرهائن الأمريكيين المحتجزين في سوريا، بمن فيهم الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية “أوستن تايس”.

وفي حين تناولت تلك الجلسة تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي وتعزيز جهاز المخابرات العماني كأولويات ثنائية بين البلدين، تناول الاجتماع أيضًا مسألة الرهائن الأمريكيين في سوريا.

وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" تحدث إلى نظيره العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، خلال تلك الجلسة صراحة، عن رغبته في أن تعمل مسقط كوسيط في المحادثات مع النظام السوري حول هذه الأزمة.

وكان "البوسعيدي" قد زار دمشق والتقى برئيس النظام السوري “بشار الأسد” في ديسمبر2021 لتسليم رسالة من السلطان “هيثم بن طارق” عن الصحفي "أوستن تايس" الذي فُقد في سوريا عام 2012 ويفترض أنه محتجز، مع رهينة أمريكي آخر يدعى “مجد كمالماز”.

ولفت التقرير إلى أن عمان كانت هي الدولة الإقليمية الأولى التي أعادت فتح سفارتها في سوريا، في أكتوبر 2020.

وأشار الموقع إلى أن اتجاه واشنطن لطلب وساطة مسقط في هذه المسألة، جاء بعد أن تراجعت الثقة الأمريكية كثيرا في دور مدير جهاز الأمن العام اللبناني، اللواء “عباس إبراهيم”، والذي كان يتولى الدور الرئيسي في الوساطة بتلك القضية.

وأوضح التقرير أن جلسة الحوار الاستراتيجي الأمريكي العماني في 8 نوفمبر، سبقه اجتماع في 2 من نفس الشهر، وقد ترأسه من الجانب العماني نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ورئيس ديوان السلطان المشرف على جهاز الاستخبارات وجهاز أمن الدولة في السلطنة، والذي بدأ بالفعل مفاوضات في مسألة الرهائن،حيث التقوا بممثلين عن القيادة المركزية الأمريكية، وممثلين عن المخابرات الأمريكية.