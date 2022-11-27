العالم ـ السعودية

ونشر الباحث و الناشط "فهد الغفيلي" على تويتر مقطع غرق مستشفى الحرس وكتب معلقا: عندما يكون رأس السلطة فاسدًا حتى المستشفيات تغرق!

وظهر في المقطع مياه الأمطار وهي تغمر غرف وممرات المستشفى، وسط تواجد العاملين والمرضى.

وتصدر وسمي (#جده_تغرق #جدة_الأن ) قائمة الوسوم الاعلى تداولا في السعودية عقب اجتياح السيول من جديد محافظة جدة دون اتخاذ المسؤولين إجراءات احترازية للتقليل من شدة الكارثة والتقليل من الخسائر.

وسيطر غضب شعبي عارم على سكان مدينة جدة السعودية والمناطق المحيطة بها والتي تعرضت لكارثة مروعة سببتها السيول التي نتجت عن هطول الامطار بغزارة مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.