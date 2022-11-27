العراق يدعم ملف انضمامه إلى مجلس المنظمة الدولية للهجرة

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض عمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق، والتأكيد على استمرار التعاون والشراكة في البرامج التي تقيمها المنظمة في العراق".

وأضاف ان "المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة أكد، دعم المنظمة للمشاريع الصغيرة في العراق والاهتمام بشريحة المعاقين، من خلال برامج تأهيلية تقيمها المنظمة داخل العراق".

وأشار المكتب الى ان "الأعرجي من جانبه شدد، على أهمية أن يشمل الدعم الذي تقدمه المنظمة المناطق المحرومة والمتضررة من الجفاف، من خلال مشاريع تستهدف الشرائح والفئات المستحقة".

وأوضح ان "اللقاء تناول، بحث سبل دعم مستشارية الأمن القومي لملف انضمام العراق إلى مجلس المنظمة الدولية للهجرة".