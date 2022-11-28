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'الدفاع المدني' العراقية تتمكن من اخماد حريق داخل شركة للمواد الإنشائية بالنجف الأشرف

'الدفاع المدني' العراقية تتمكن من اخماد حريق داخل شركة للمواد الإنشائية بالنجف الأشرف
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت مديرية الدفاع المدني إخماد حريق كبير، اندلع داخل مخازن عملاقة بمساحة (5000) متر مربع مخصصة لخزن المواد الإنشائية والمشيدة من ألواح الجينكو تابعة إلى شركة "البعد الرابع" الواقعة داخل قرية الغدير السكنية شمال محافظة النجف الأشرف.

العالم - حوادث

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكرت المديرية في بيان لها اليوم الاثنين ، أن"فرق الدفاع المدني استنفرت في محافظة النجف الأشرف ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء التخصصية بكامل طواقمها مع زجِّ عجلات حوضية ساندة لتكافح النيران المشتعلة داخل مخازن الشركة وطوقت النيران من أربعة محاور وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وأضافت أنه"على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل مخازن الشركة بادئ الأمر.

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